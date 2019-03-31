الرئيس عباس يُهنئ أردوغان بفوز حزبه في الانتخابات المحلية

رام الله - دنيا الوطنأجرى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هنأه فيه بفوز حزبه في انتخابات البلديات التركية.وأعرب الرئيس عن شكره للرئيس التركي على مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.بدوره، شكر الرئيس التركي، الرئيس عباس على تهنئته له، متمنياً لسيادته دوام الصحة، ولشعبنا السعادة والازدهار.