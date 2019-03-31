اشتية: خطاب الرئيس حدّد أولويات العمل العربي لحماية القدس والقضية

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد: "إن خطاب الرئيس محمود عباس في القمة العربية في تونس، حدّد أولويات برنامج العمل العربي لحماية الحقوق الفلسطينية ومدينة القدس".وأوضح اشتية في تصريحات صحيفة له، أن الخطاب كان شاملاً، ووضع الزعماء العرب في صورة الحرب الماليّة التي تقودها الولايات المتحدّة، والحكومة الإسرائيلية، بحق الفلسطينيين، بهدف ابتزازهم، ودفعهم لتوقيع صك استسلام.وبيّن اشتية، أن الرئيس في خطابه أوصل رسالتين واضحتين؛ الأولى: أن القدس في خطر فعلي، ويجب اتخاذ خطوات عربية فورية لمواجهة التهويد الممنهج لها، والثانية: تمسّك القيادة الفلسطينية بحقوق الشهداء والأسرى، ورفض الخضوع لأي ضغوط تتنكر لتضحياتهم.