غازي حمد: ضد الحوار واللقاء مع ادارة ترامب ونؤكد على ضرورة مقاطعتها

عقب القيادي في حركة حماس، غازي حمد، حول تصريح نسب له عبر وكالات الأنباء، أن حركة حماس لا تمانع في اللقاءات والحوارات مع الأمريكان والأوروبيين بشكل عام.



وقال حمد في بيان وصل "دنيا الوطن": عقد اللقاءات والحوارات مع الأمريكان والأوروبيببن هي سياسة الحركة المعتمدة، ولم أخصص الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب".





وأردف: "أنا مقتنع أن الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب لا يمكن اللقاء أو الحوار معها، بسبب أنها إدارة متصهينة ومنحازة للاحتلال بشكل أعمى، وتعمل بشكل منهجي ضد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن الحوار أو اللقاء معها غير مجدٍ، بل أرفض ذلك بشكل حازم، وأؤكد على ضرورة مقاطعتها، ورفض إجراء الحوارات معها، تحت أي مبرر من المبررات".

رام الله - دنيا الوطن