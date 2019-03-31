بيان قمة تونس: نؤكد التزامنا بتوفير الدعم المالي لميزانية دولة فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأكد البيان الختامي للقمة العربية الـ 30 التي انطلقت اليوم الأحد، في العاصمة التونسية، على التزامه بتوفير الدعم المالي لميزانية الدولة الفلسطينية.كما أكد البيان، على مواصلة كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني، معتبراً أن استمرار الصراعات في المنطقة، استنزفت طاقات الدول العربية.وأعرب البيان الختامي للقمة العربية، عن رفضه لأي إجراءات تتخذها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس، داعياً دول العالم لعدم الاعتراف بالمدينة كعاصمة لإسرائيل.وشدد البيان على ضرورة تنفيذ قرار (يونسكو) بمواجهة إجراءات الاحتلال بحق القدس، داعياً في الوقت ذاته، المجتمع الدولي لمواصلة دعم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).