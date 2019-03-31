عاجل

  • مالية غزة: سنصرف سلفة لموظفي السلطة المقطوعة رواتبهم وما زالوا على رأسهم عملهم

شؤون فلسطينية

مصور"الأناضول".. الاحتلال يحاكم الصحفي مصطفى الخاروف بجلسة سرية

مصور"الأناضول".. الاحتلال يحاكم الصحفي مصطفى الخاروف بجلسة سرية
الصحفي مصطفى الخاروف
رام الله - دنيا الوطن
عقدت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، جلسة سرية لمحاكمة الصحفي مصطفى الخاروف، مصور وكالة (الأناضول) في قضية لم شمله.

وقالت زوجة الخاروف في تصريح للوكالة الفلسطينية الرسمية، "لا يوجد لغاية الآن أي مؤشر إيجابي، ومحكمة الاحتلال لم تقرر ترحيله لغاية الآن".

وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت الصحفي خاروف منذ 70 يومًا، بزعم إقامته بشكل غير شرعي في مدينة القدس المحتلة.

وعرضت سلطات الاحتلال على الصحفي خاروف في شهر شباط/ فبراير المنصرم، إبعاده لكنه رفض.

أخبار ذات صلة

مالية غزة تقرر صرف سلفة مالية لموظفي السلطة المقطوعة رواتبهم

مالية غزة تقرر صرف سلفة مالية لموظفي السلطة المقطوعة رواتبهم

الاحتلال يُبعد 3 مقدسيين عن المسجد الأقصى

الاحتلال يُبعد 3 مقدسيين عن المسجد الأقصى

الرئيس عباس يُهنئ أردوغان بفوز حزبه في الانتخابات المحلية

الرئيس عباس يُهنئ أردوغان بفوز حزبه في الانتخابات المحلية

ارزيقات: معظم ضحايا الجرائم الإلكترونية في فلسطين من الذكور

ارزيقات: معظم ضحايا الجرائم الإلكترونية في فلسطين من الذكور

اشتية: خطاب الرئيس حدّد أولويات العمل العربي لحماية القدس والقضية

اشتية: خطاب الرئيس حدّد أولويات العمل العربي لحماية القدس والقضية

غازي حمد: ضد الحوار واللقاء مع ادارة ترامب ونؤكد على ضرورة مقاطعتها

غازي حمد: ضد الحوار واللقاء مع ادارة ترامب ونؤكد على ضرورة مقاطعتها

العالول: توقيع حماس على اتفاق تهدئة دون إجماع وطني مقدمة لتمرير (صفقة القرن)

العالول: توقيع حماس على اتفاق تهدئة دون إجماع وطني مقدمة لتمرير (صفقة القرن)

بيان قمة تونس: نؤكد التزامنا بتوفير الدعم المالي لميزانية دولة فلسطين

بيان قمة تونس: نؤكد التزامنا بتوفير الدعم المالي لميزانية دولة فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

أم الانتفاضات

أم الانتفاضات

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُبعد 3 مقدسيين عن المسجد الأقصى

الاحتلال يُبعد 3 مقدسيين عن المسجد الأقصى

الرئيس عباس يُهنئ أردوغان بفوز حزبه في الانتخابات المحلية

الرئيس عباس يُهنئ أردوغان بفوز حزبه في الانتخابات المحلية

اشتية: خطاب الرئيس حدّد أولويات العمل العربي لحماية القدس والقضية

اشتية: خطاب الرئيس حدّد أولويات العمل العربي لحماية القدس والقضية

مصور&#34;الأناضول&#34;.. الاحتلال يحاكم الصحفي مصطفى الخاروف بجلسة سرية

مصور"الأناضول".. الاحتلال يحاكم الصحفي مصطفى الخاروف بجلسة سرية

الشرطة تقبض على مطلوب محكوم غيابياً لمدة عام بتهمة السرقة بالخليل

الشرطة تقبض على مطلوب محكوم غيابياً لمدة عام بتهمة السرقة بالخليل

قطامي يعد بتخصيص جزء من دعم الصناديق العربية لتطوير الهيئات المحلية بالقدس

قطامي يعد بتخصيص جزء من دعم الصناديق العربية لتطوير الهيئات المحلية بالقدس

مُحلل عسكري: حماس تنقل رسالة لـ&#34;إسرائيل&#34; عبر قذيفة صاروخية

مُحلل عسكري: حماس تنقل رسالة لـ"إسرائيل" عبر قذيفة صاروخية

اعتقال فلسطينييْن بزعم عبورهما السياج من وسط القطاع

اعتقال فلسطينييْن بزعم عبورهما السياج من وسط القطاع

منوعات

أحمد الفيشاوي يكشف حقيقة انفصاله عن ندى الكامل

أحمد الفيشاوي يكشف حقيقة انفصاله عن ندى الكامل

إنذار لوزير الداخلية المصري لإسقاط جنسية &#34;أبو النجا وواكد&#34;.. وهكذا رد الأخير

إنذار لوزير الداخلية المصري لإسقاط جنسية "أبو النجا وواكد".. وهكذا رد الأخير

إليسا &#34;تلطش&#34; إسرائيل مرة أخرى.. وأصالة تدخل على الخط

إليسا "تلطش" إسرائيل مرة أخرى.. وأصالة تدخل على الخط

نادين نجيم: سأعتزل من أجل أطفالي

نادين نجيم: سأعتزل من أجل أطفالي

صدمة جمهور شيرين عبد الوهاب بعد إطلالتها الجريئة في دبي

صدمة جمهور شيرين عبد الوهاب بعد إطلالتها الجريئة في دبي

مشهدان جريئان لتيم حسن وسيرين عبدالنور في &#34;الهيبة&#34;.. ومخاوف من ردود الفعل

مشهدان جريئان لتيم حسن وسيرين عبدالنور في "الهيبة".. ومخاوف من ردود الفعل

أزمة بالآذان وقضية دعارة.. تصريحات مثيرة لـ&#34;فلة&#34; قبل إعلان ترشحها للرئاسة

أزمة بالآذان وقضية دعارة.. تصريحات مثيرة لـ"فلة" قبل إعلان ترشحها للرئاسة

نجل شقيق عبدالحليم حافظ يوضح حقيقة عدم تحلل جسد عمه

نجل شقيق عبدالحليم حافظ يوضح حقيقة عدم تحلل جسد عمه

جورج كلوني يدعو لمقاطعة فنادق بروناي لتطبيقها حد &#34;الزنا&#34;

جورج كلوني يدعو لمقاطعة فنادق بروناي لتطبيقها حد "الزنا"

أحمد الفيشاوي يحذف زوجته من إنستغرام.. والأخيرة تغلق حسابها بعد منشور غامض

أحمد الفيشاوي يحذف زوجته من إنستغرام.. والأخيرة تغلق حسابها بعد منشور غامض

عربي

أمير قطر يغادر القمة قبل إلقاء كلمته متوجها إلى المطار

أمير قطر يغادر القمة قبل إلقاء كلمته متوجها إلى المطار

الملك عبد الله: الأردن مستمر بدوره التاريخي في حماية القدس والدفاع عنها

الملك عبد الله: الأردن مستمر بدوره التاريخي في حماية القدس والدفاع عنها

الرئيس التونسي: تحقيق الأمن بالمنطقة يمر بتسوية عاجلة وشاملة للقضية الفلسطينية

الرئيس التونسي: تحقيق الأمن بالمنطقة يمر بتسوية عاجلة وشاملة للقضية الفلسطينية

أبو الغيط: إسرائيل نهبت أموال الضرائب الفلسطينية بتشجيع أمريكي

أبو الغيط: إسرائيل نهبت أموال الضرائب الفلسطينية بتشجيع أمريكي