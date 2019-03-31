مصور"الأناضول".. الاحتلال يحاكم الصحفي مصطفى الخاروف بجلسة سرية

رام الله - دنيا الوطنعقدت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، جلسة سرية لمحاكمة الصحفي مصطفى الخاروف، مصور وكالة (الأناضول) في قضية لم شمله.وقالت زوجة الخاروف في تصريح للوكالة الفلسطينية الرسمية، "لا يوجد لغاية الآن أي مؤشر إيجابي، ومحكمة الاحتلال لم تقرر ترحيله لغاية الآن".وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت الصحفي خاروف منذ 70 يومًا، بزعم إقامته بشكل غير شرعي في مدينة القدس المحتلة.وعرضت سلطات الاحتلال على الصحفي خاروف في شهر شباط/ فبراير المنصرم، إبعاده لكنه رفض.