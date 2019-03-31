الشرطة تقبض على مطلوب محكوم بالسجن غيابياً لمدة عام بتهمة السرقة بالخليل

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم القبض على مطلوب خطير محكوم غيابي بالسجن مدة عام بتهمة السرقة بالاشتراك في بلدة حلحول شمالي الخليل .وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقــات العامــة والاعــلام بالشرطـة " بأنه وبناء على معلومات توافرت لمركز شرطة حلحول مفادها وجود احد المطلوبين بالبلدة وهو مطلوب خطير وفار من العدالة منذ 3 سنوات وصادر بحقه خمس مذكرات قضائية من محكمة صلح حلحول بالإضافة لحكم غيابي بالسجن لمدة عام , على الفور قامت الشرطة بعمل حاجز تفتيش على الشارع العام لإلقاء القبض على هذا المطلوب " .وأضاف البيان بانه وحين اقتراب مركبة المطلوب من الحاجز حاول الفرار الا ان الشرطة تمكنت من السيطرة عليه والقاء القبض عليه , مع العلم ان الشرطة حاولت القبض عليه اكثر من مرة الا انه كان يتمكن من الفرار .هذا واكد البيان تحويل المطلوب لمركز الإصلاح والتأهيل لقضاء محكوميته حسب الأصول .