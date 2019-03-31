قطامي يعد بتخصيص جزء من دعم الصناديق العربية لتطوير الهيئات المحلية بالقدس

رام الله - دنيا الوطن

تعهد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية، الوزير ناصر قطامي، بمنح القرى والبلدات المحيطة بمدينة القدس الأولوية من الدعم المقدم من مخصصات الصناديق العربية والإسلامية، بإدارة البنك الإسلامي للتنمية، لمواجهة إجراءات الاحتلال التعسفية بحق المواطنين المقدسين، ولمواجهة عمليات التهويد المتصاعدة التي تمارسها سلطات الاحتلال في مختلف أنحاء الضفة بشكل عام ومدينة القدس بشكل خاص.





وأكد قطامي على ضرورة التنسيق المشترك ما بين الوزارات المختصة لمعالجة ومتابعة هذه الاحتياجات، واعداً بعدم ادخار جهد في سبيل دعم الهيئات المحلية، وتمكينها للقيام بواجبها تجاه المواطنين على أكمل وجه.





جاء ذلك، خلال جولة تفقدية وتضامنية قام بها الوزير قطامي بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس؛ لتمكين وتعزيز صمود المواطنين اليوم الأحد لعدد من الهيئات المحلية في الشمال الغربي من مدينة القدس، شملت بلدات بيت اكسا، قطنة، بيت سوريك، بيت دقو والجديرة برفقة كل من محيسن عطاونة، مدير مؤسسة (وافا) في فلسطين وإبراهيم راشد، مدير عام هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية في الضفة الغربية، ورانية البرغوثي مديرة مركز الإعلام البيئي والتنمية، وسائدة شعبان، عضو الهيئة الإداري.





وكان في استقبال الوفد، عدد من رؤساء المجالس المحلية وممثلو المؤسسات المحلية، والذين استعرضوا بدورهم أهم الإنجازات، إضافة إلى أبرز الاحتياجات من المشاريع التنموية الضرورية والملحة للتنفيذ، لما لها من أهمية في النهوض بواقع الهيئات المحلية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.





كما شملت الزيارة عدداً من الجولات التفقدية للمدارس والأحياء في داخل البلدات؛ للاطلاع على مشاريع البنية التحتية ومنها تعبيد وتأهيل الطرق الداخلية، إضافة إلى الحاجة الملحة لتأهيل شبكات الكهرباء وتوفير خلايا شمسية.



