مُحلل عسكري: حماس تنقل رسالة لـ"إسرائيل" عبر قذيفة صاروخية

رام الله - دنيا الوطنقال المحلل العسكري، أمير بوخبوط، إطلاق القذيفة الصاروخية مساء اليوم باتجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة بمثابة رسالة من حركة حماس.وأضاف بوخبوط، وفق ما ترجمه "عكا للشؤون الإسرائيلية" أن حماس تنقل بهذه القذيفة رسالة إلى المستوى السياسي الإسرائيلي بأنها لن تنتظر طويلًا لإتمام التفاهمات.وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: إن صافرات الإنذار، انطلقت في كل من المجلس الاقليمي شعار هنيغف وسدوت هنيغف، في أعقاب إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة.