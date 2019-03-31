اعتقال فلسطينييْن بزعم عبورهما السياج من وسط القطاع





وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.





يذكر، أن فعالية مليونية الأرض والعودة، التي انطلقت أول أمس الجمعة، على الحدود الشرقية لقطاع غزة، شهدت استشهاد أربعة مواطنين، وأصابة 344 آخرين.

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، فلسطينييْن، بزعم عبورهما السياج الفاصل من وسط قطاع غزة، نحو الداخل، بحسب ما أورده موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي.