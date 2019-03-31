إرتفاع على أسعار البنزين في فلسطين للشهر المقبل

أعلنت الهيئة العامة للبترول، أن أسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلك خلال شهر نيسان 2019، اعتبارا من يوم غد الاثنين، ستكون كما يلي:





خدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك فقط 2 شيقل.



ودعت الهيئة العامة للبترول جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز إلى الالتزام بالأسعار المحددة أعلاه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.



خدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك فقط 2 شيقل.ودعت الهيئة العامة للبترول جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز إلى الالتزام بالأسعار المحددة أعلاه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

رام الله - دنيا الوطن