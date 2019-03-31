إرتفاع على أسعار البنزين في فلسطين للشهر المقبل
رام الله - دنيا الوطن
خدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك فقط 2 شيقل.
ودعت الهيئة العامة للبترول جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز إلى الالتزام بالأسعار المحددة أعلاه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.
أعلنت الهيئة العامة للبترول، أن أسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلك خلال شهر نيسان 2019، اعتبارا من يوم غد الاثنين، ستكون كما يلي:
خدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك فقط 2 شيقل.
ودعت الهيئة العامة للبترول جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز إلى الالتزام بالأسعار المحددة أعلاه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.
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