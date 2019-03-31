عاجل

  • العالول: حماس لا تدرك خطورة هذه "صفقة القرن"

  • العالول: حماس تذهب باتجاه عمل تفاهمات مع الاحتلال على حساب شعبنا وتخدم "صفقة القرن"

  • العالول: توقيع حماس على اتفاق تهدئة دون اجماع وطني مقدمة لتمرير صفقة القرن

  • العالول: واهم من يعتقد أنه سيحقق أطماعه بأن يكون البديل

  • العالول: واشنطن وتل أبيب تسعيان لإلغاء فكرة وجود ممثل لشعبنا

مباشر | البيان الختامي للقمة العربية الـ30 في تونس

شؤون فلسطينية

هنية: غزة لا تدافع عن نفسها فقط بل عن القدس والأقصى والأسرى

هنية: غزة لا تدافع عن نفسها فقط بل عن القدس والأقصى والأسرى
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن غزة أصبحت تصنع الأحداث الكبرى، وتنتصر للقدس وكل فلسطين، وهي تُعاضم قوتها ليس للدفاع عن نفسها فقط بل عن القدس والأقصى والأسرى الذين يتعرضون لهجمات شرسة تهدف لكسر إرادتهم الصلبة.

وأضاف هنية خلال زيارة بيت عزاء الشهيد حبيب المصري: الجماهير الفلسطينية التي خرجت أمس على الحدود الشرقية لقطاع غزة رغم الحشودات الاسرائيلية جسدت أسمى معاني التحدي والإصرار، متمم " أمس يوم من أيام الوحدة الفلسطينية".

وأكمل: شعبنا الفلسطيني الذي انتفض في غزة والضفة وأراضي الشتات رفع الصوت وأعلى علم فلسطين ونادى بأننا شعب لنا قضية ووطن وحقوق ورسالة، وشعب صمم على تحرير الأرض والعودة للوطن.

أخبار ذات صلة

بيان قمة تونس: نؤكد التزامنا بتوفير الدعم المالي لميزانية دولة فلسطين

بيان قمة تونس: نؤكد التزامنا بتوفير الدعم المالي لميزانية دولة فلسطين

مصور&#34;الأناضول&#34;.. الاحتلال يحاكم الصحفي مصطفى الخاروف بجلسة سرية

مصور"الأناضول".. الاحتلال يحاكم الصحفي مصطفى الخاروف بجلسة سرية

الشرطة تقبض على مطلوب محكوم بالسجن غيابياً لمدة عام بتهمة السرقة بالخليل

الشرطة تقبض على مطلوب محكوم بالسجن غيابياً لمدة عام بتهمة السرقة بالخليل

قطامي يعد بتخصيص جزء من دعم الصناديق العربية لتطوير الهيئات المحلية بالقدس

قطامي يعد بتخصيص جزء من دعم الصناديق العربية لتطوير الهيئات المحلية بالقدس

مُحلل عسكري: حماس تنقل رسالة لـ&#34;إسرائيل&#34; عبر قذيفة صاروخية

مُحلل عسكري: حماس تنقل رسالة لـ"إسرائيل" عبر قذيفة صاروخية

أبرز تصريحات القادة العرب في القمة الـ 30.. وهذا ما اتفقوا عليه

أبرز تصريحات القادة العرب في القمة الـ 30.. وهذا ما اتفقوا عليه

اعتقال فلسطينييْن بزعم عبورهما السياج من وسط القطاع

اعتقال فلسطينييْن بزعم عبورهما السياج من وسط القطاع

إرتفاع على أسعار البنزين في فلسطين للشهر المقبل

إرتفاع على أسعار البنزين في فلسطين للشهر المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

أم الانتفاضات

أم الانتفاضات

شؤون فلسطينية

مصور&#34;الأناضول&#34;.. الاحتلال يحاكم الصحفي مصطفى الخاروف بجلسة سرية

مصور"الأناضول".. الاحتلال يحاكم الصحفي مصطفى الخاروف بجلسة سرية

الشرطة تقبض على مطلوب محكوم بالسجن غيابياً لمدة عام بتهمة السرقة بالخليل

الشرطة تقبض على مطلوب محكوم بالسجن غيابياً لمدة عام بتهمة السرقة بالخليل

قطامي يعد بتخصيص جزء من دعم الصناديق العربية لتطوير الهيئات المحلية بالقدس

قطامي يعد بتخصيص جزء من دعم الصناديق العربية لتطوير الهيئات المحلية بالقدس

الأسرة التربوية تحيي يوم الأرض وتسمية مدرسة باسم &#34;الجولان&#34;

الأسرة التربوية تحيي يوم الأرض وتسمية مدرسة باسم "الجولان"

العثور على جثة شاب فقدت أثاره في منطقة جبال أريحا

العثور على جثة شاب فقدت أثاره في منطقة جبال أريحا

جماهير غزة تُشيع جثماني شهيدين من شهداء يوم الأرض

جماهير غزة تُشيع جثماني شهيدين من شهداء يوم الأرض

الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بقضية بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بقضية بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

أبو دياك يبحث مع النائب العام سبل تعريز التعاون

أبو دياك يبحث مع النائب العام سبل تعريز التعاون

منوعات

أحمد الفيشاوي يكشف حقيقة انفصاله عن ندى الكامل

أحمد الفيشاوي يكشف حقيقة انفصاله عن ندى الكامل

إنذار لوزير الداخلية المصري لإسقاط جنسية &#34;أبو النجا وواكد&#34;.. وهكذا رد الأخير

إنذار لوزير الداخلية المصري لإسقاط جنسية "أبو النجا وواكد".. وهكذا رد الأخير

إليسا &#34;تلطش&#34; إسرائيل مرة أخرى.. وأصالة تدخل على الخط

إليسا "تلطش" إسرائيل مرة أخرى.. وأصالة تدخل على الخط

نادين نجيم: سأعتزل من أجل أطفالي

نادين نجيم: سأعتزل من أجل أطفالي

صدمة جمهور شيرين عبد الوهاب بعد إطلالتها الجريئة في دبي

صدمة جمهور شيرين عبد الوهاب بعد إطلالتها الجريئة في دبي

مشهدان جريئان لتيم حسن وسيرين عبدالنور في &#34;الهيبة&#34;.. ومخاوف من ردود الفعل

مشهدان جريئان لتيم حسن وسيرين عبدالنور في "الهيبة".. ومخاوف من ردود الفعل

أزمة بالآذان وقضية دعارة.. تصريحات مثيرة لـ&#34;فلة&#34; قبل إعلان ترشحها للرئاسة

أزمة بالآذان وقضية دعارة.. تصريحات مثيرة لـ"فلة" قبل إعلان ترشحها للرئاسة

نجل شقيق عبدالحليم حافظ يوضح حقيقة عدم تحلل جسد عمه

نجل شقيق عبدالحليم حافظ يوضح حقيقة عدم تحلل جسد عمه

جورج كلوني يدعو لمقاطعة فنادق بروناي لتطبيقها حد &#34;الزنا&#34;

جورج كلوني يدعو لمقاطعة فنادق بروناي لتطبيقها حد "الزنا"

أحمد الفيشاوي يحذف زوجته من إنستغرام.. والأخيرة تغلق حسابها بعد منشور غامض

أحمد الفيشاوي يحذف زوجته من إنستغرام.. والأخيرة تغلق حسابها بعد منشور غامض

عربي

أمير قطر يغادر القمة قبل إلقاء كلمته متوجها إلى المطار

أمير قطر يغادر القمة قبل إلقاء كلمته متوجها إلى المطار

الملك عبد الله: الأردن مستمر بدوره التاريخي في حماية القدس والدفاع عنها

الملك عبد الله: الأردن مستمر بدوره التاريخي في حماية القدس والدفاع عنها

الرئيس التونسي: تحقيق الأمن بالمنطقة يمر بتسوية عاجلة وشاملة للقضية الفلسطينية

الرئيس التونسي: تحقيق الأمن بالمنطقة يمر بتسوية عاجلة وشاملة للقضية الفلسطينية

أبو الغيط: إسرائيل نهبت أموال الضرائب الفلسطينية بتشجيع أمريكي

أبو الغيط: إسرائيل نهبت أموال الضرائب الفلسطينية بتشجيع أمريكي