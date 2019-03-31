هنية: غزة لا تدافع عن نفسها فقط بل عن القدس والأقصى والأسرى

غزة أصبحت تصنع الأحداث الكبرى، وتنتصر للقدس وكل فلسطين، وهي تُعاضم قوتها ليس للدفاع عن نفسها فقط بل عن القدس والأقصى والأسرى الذين يتعرضون لهجمات شرسة تهدف لكسر إرادتهم الصلبة.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إنوأضاف هنية خلال زيارة بيت عزاء الشهيد حبيب المصري: الجماهير الفلسطينية التي خرجت أمس على الحدود الشرقية لقطاع غزة رغم الحشودات الاسرائيلية جسدت أسمى معاني التحدي والإصرار، متمم " أمس يوم من أيام الوحدة الفلسطينية".وأكمل: شعبنا الفلسطيني الذي انتفض في غزة والضفة وأراضي الشتات رفع الصوت وأعلى علم فلسطين ونادى بأننا شعب لنا قضية ووطن وحقوق ورسالة، وشعب صمم على تحرير الأرض والعودة للوطن.