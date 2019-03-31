العثور على جثة شاب فقدت أثاره في منطقة جبال أريحا

رام الله - دنيا الوطنعثرت طواقم من متطوعي الدفاع المدني التابعة للاتحاد الفلسطيني لرياضة مركبات الدفع الرباعي على جثة الشاب عصمت عبد الهادي العجوري في أسفل جرف صخري شاهق الارتفاع بعد عمليات من البحث والتفتيش اتسعت لأكثر من ٤٠ كم مربع امتدت من صحراء بيت لحم وصولا لمنطقة عين جدي القريبة من مدينة أريحاوذكر تقرير للدفاع المدني، أن تعاوناً كبيراً من سكان البدو المتطوعين من كافة َالمناطق بمركباتهم الخاصة، قد ساهم بشكل فعلي في العثور على جثة الشاب الذي فقدت اثاره مساء يوم الجمعة الماضي.وقال التقرير: "إن طواقم من اسعاف الهلال الاحمر تولت مسؤولية نقله الى المراكز الطبية في مدينة أريحا".