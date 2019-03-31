شؤون فلسطينية

العثور على جثة شاب فقدت أثاره في منطقة جبال أريحا

العثور على جثة شاب فقدت أثاره في منطقة جبال أريحا
رام الله - دنيا الوطن
عثرت طواقم من متطوعي الدفاع المدني التابعة للاتحاد الفلسطيني لرياضة مركبات الدفع الرباعي على جثة الشاب عصمت عبد الهادي العجوري في أسفل جرف صخري شاهق الارتفاع بعد عمليات من البحث والتفتيش اتسعت لأكثر من ٤٠ كم مربع امتدت من صحراء بيت لحم وصولا لمنطقة عين جدي القريبة من مدينة أريحا

وذكر تقرير للدفاع المدني، أن تعاوناً كبيراً من سكان البدو المتطوعين من كافة َالمناطق بمركباتهم الخاصة، قد ساهم بشكل فعلي في العثور على جثة الشاب الذي فقدت اثاره مساء يوم الجمعة الماضي.

وقال التقرير: "إن طواقم من اسعاف الهلال الاحمر تولت مسؤولية نقله الى المراكز الطبية في مدينة أريحا".

أخبار ذات صلة

هنية: غزة لا تدافع عن نفسها فقط بل عن القدس والأقصى والأسرى

هنية: غزة لا تدافع عن نفسها فقط بل عن القدس والأقصى والأسرى

عياش: السماح للصيادين بدخول بحر القطاع بعد توسيع المسافة حتى 15 ميلاً

عياش: السماح للصيادين بدخول بحر القطاع بعد توسيع المسافة حتى 15 ميلاً

إطلاق صاروخ من غزة وانفجاره قرب السياج الفاصل شمالي القطاع

إطلاق صاروخ من غزة وانفجاره قرب السياج الفاصل شمالي القطاع

جماهير غزة تُشيع جثماني شهيدين من شهداء يوم الأرض

جماهير غزة تُشيع جثماني شهيدين من شهداء يوم الأرض

الرئيس عباس: ترامب سيعطي حماس دولة شكلية في غزة لتلعب بها

الرئيس عباس: ترامب سيعطي حماس دولة شكلية في غزة لتلعب بها

السيسي: حل الصراع العربي - الإسرائيلي يتم عبر حل الدولتين وإعادة الجولان

السيسي: حل الصراع العربي - الإسرائيلي يتم عبر حل الدولتين وإعادة الجولان

الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بقضية بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بقضية بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

أبو دياك يبحث مع النائب العام سبل تعريز التعاون

أبو دياك يبحث مع النائب العام سبل تعريز التعاون

التعليقات

الدنيا حكايات

أم الانتفاضات

أم الانتفاضات

شؤون فلسطينية

العثور على جثة شاب فقدت أثاره في منطقة جبال أريحا

العثور على جثة شاب فقدت أثاره في منطقة جبال أريحا

جماهير غزة تُشيع جثماني شهيدين من شهداء يوم الأرض

جماهير غزة تُشيع جثماني شهيدين من شهداء يوم الأرض

الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بقضية بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بقضية بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

أبو دياك يبحث مع النائب العام سبل تعريز التعاون

أبو دياك يبحث مع النائب العام سبل تعريز التعاون

وزيرة الاقتصاد: فلسطين بصدد الانضمام إلى اتفاقية أغادير

وزيرة الاقتصاد: فلسطين بصدد الانضمام إلى اتفاقية أغادير

الزق: حماس تحاول تجيير النضال الشعبي باتجاه توقيع اتفاق تهدئة مع إسرائيل

الزق: حماس تحاول تجيير النضال الشعبي باتجاه توقيع اتفاق تهدئة مع إسرائيل

الدفاع المدني يتعامل مع 119 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

الدفاع المدني يتعامل مع 119 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

الخالدي يكشف تفاصيل كلمة الرئيس عباس التي سيلقيها أمام القمة العربية

الخالدي يكشف تفاصيل كلمة الرئيس عباس التي سيلقيها أمام القمة العربية

منوعات

أحمد الفيشاوي يكشف حقيقة انفصاله عن ندى الكامل

أحمد الفيشاوي يكشف حقيقة انفصاله عن ندى الكامل

إنذار لوزير الداخلية المصري لإسقاط جنسية &#34;أبو النجا وواكد&#34;.. وهكذا رد الأخير

إنذار لوزير الداخلية المصري لإسقاط جنسية "أبو النجا وواكد".. وهكذا رد الأخير

إليسا &#34;تلطش&#34; إسرائيل مرة أخرى.. وأصالة تدخل على الخط

إليسا "تلطش" إسرائيل مرة أخرى.. وأصالة تدخل على الخط

نادين نجيم: سأعتزل من أجل أطفالي

نادين نجيم: سأعتزل من أجل أطفالي

صدمة جمهور شيرين عبد الوهاب بعد إطلالتها الجريئة في دبي

صدمة جمهور شيرين عبد الوهاب بعد إطلالتها الجريئة في دبي

مشهدان جريئان لتيم حسن وسيرين عبدالنور في &#34;الهيبة&#34;.. ومخاوف من ردود الفعل

مشهدان جريئان لتيم حسن وسيرين عبدالنور في "الهيبة".. ومخاوف من ردود الفعل

أزمة بالآذان وقضية دعارة.. تصريحات مثيرة لـ&#34;فلة&#34; قبل إعلان ترشحها للرئاسة

أزمة بالآذان وقضية دعارة.. تصريحات مثيرة لـ"فلة" قبل إعلان ترشحها للرئاسة

نجل شقيق عبدالحليم حافظ يوضح حقيقة عدم تحلل جسد عمه

نجل شقيق عبدالحليم حافظ يوضح حقيقة عدم تحلل جسد عمه

جورج كلوني يدعو لمقاطعة فنادق بروناي لتطبيقها حد &#34;الزنا&#34;

جورج كلوني يدعو لمقاطعة فنادق بروناي لتطبيقها حد "الزنا"

أحمد الفيشاوي يحذف زوجته من إنستغرام.. والأخيرة تغلق حسابها بعد منشور غامض

أحمد الفيشاوي يحذف زوجته من إنستغرام.. والأخيرة تغلق حسابها بعد منشور غامض

عربي

الرئيس التونسي: تحقيق الأمن بالمنطقة يمر بتسوية عاجلة وشاملة للقضية الفلسطينية

الرئيس التونسي: تحقيق الأمن بالمنطقة يمر بتسوية عاجلة وشاملة للقضية الفلسطينية

شاهد: ملك المغرب يُفاجئ بابا الفاتيكان بتصرف غير مسبوق

شاهد: ملك المغرب يُفاجئ بابا الفاتيكان بتصرف غير مسبوق

الملك سلمان يتسلم مفتاح تونس الذهبي

الملك سلمان يتسلم مفتاح تونس الذهبي

قائد الجيش الجزائري يُكرر دعوته لإعلان عدم أهلية الرئيس للمنصب

قائد الجيش الجزائري يُكرر دعوته لإعلان عدم أهلية الرئيس للمنصب