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دولي

البرازيل تفتتح ملحقية دبلوماسية لها بالقدس

البرازيل تفتتح ملحقية دبلوماسية لها بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، أن البرازيل افتتحت ملحقية دبلوماسية لها في القدس.

ونشر كاتس اليوم الاثنين، على حسابه في (تويتر)، صورة تجمعه بنظيره البرازيلي، أرنستو أراوجو، وعلق عليها بشكر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، ووزير خارجيته على فتح مكتب دبلوماسي في القدس، قائلا: "إن إسرائيل والبرازيل صديقتان حقيقيتان تتشاركان قيما وستواصلان تعزيز التعاون بينهما.

من جانبه أكد وزير الخارجية البرازيلي أرنستو أراوجو في بيان له، أن بلاده قررت إنشاء مكتب في القدس؛ بهدف دعم مشاريع في مجالات التجارة والاسثمارات والتكنولوجيا والابتكار، مشيرا إلى أن المكتب الجديد سيقدم الخدمات "كجزء من سفارة البرازيل في إسرائيل، حسب ما نقلته وكالة (رويترز).

وسبق أن قال الرئيس البرازيلي إنه سيفتتح مكتبا تجاريا لبلاده في القدس أثناء زيارته إسرائيل، مشيرا إلى أن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس لا يزال قيد البحث.

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