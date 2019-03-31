عياش: السماح للصيادين بدخول بحر القطاع بعد توسيع المسافة حتى 15 ميلاً

خاص دنيا الوطنأكد نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، أنه سيتم السماح للصيادين بدخول البحر مع توسيع مساحة الصيد ما بين 6 الى 15 ميلاً بحرياً، وذلك ابتداءً من غدٍ الاثنين.وقال عياش في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": "إن المساحة المسموح بها للصيد من الحدود الشمالية الى ميناء غزة هي ستة أميال، ومن ميناء غزة الى المنطقة الوسطى 12 ميلا، ومنها الى الحدود المصرية 15 ميلاً بحرياً".وأشار عياش إلى أنه سيتم السماح للصيادين بدخول البحر ابتداء من الساعة السادسة من صباح غدٍ الاثنين.