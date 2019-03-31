إطلاق صاروخ من غزة وانفجر قرب السياج الفاصل شمالي القطاع

من جانبها، قالت قناة (كان) الاسرائيلية: "انطلقت صافرات الانذار في منطقتي سدوت هنيغف وشاعر هنيغف، حيث أفاد السكان عن سماع دوي انفجار في المكان"، مضيفة: "يبدو أن قذائف صاروخية اطلقت على إسرائيل، وانفجرت داخل قطاع غزة، بالقر من السياج الفاصل"، على حد زعمها.





المتحدث باسم جيش الاحتلال، زعم قائلا: " في أعقاب انطلاق صفارات الإذنار في المجالس الإقليمية لشعار هنيغف وسدوت هنيغف، تم التعرف على صاروخ أطلق من قطاع غزة، والذي لم يعبر إلى إسرائيل".





من جانبه، ادعى موقع (مفزاك لايف) الاسرائيلي، أن صاروخين اطلقا من شمال قطاع غزة نحو مستوطنات غلاف غزة، وانفجرا بالقرب من السياج، ودمرا جزءا من السياج الفاصل.







يتبع..