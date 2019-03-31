دولي

موغيريني: الاتحاد الأوروبي لن يعترف بسيادة إسرائيل على أراضي عام 1967

موغيريني: الاتحاد الأوروبي لن يعترف بسيادة إسرائيل على أراضي عام 1967
رام الله - دنيا الوطن
جددت فيديريكا موغيريني مفوضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي التأكيد، على أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967.

وقالت موغيريني في كلمتها خلال قمة الجامعة العربية في تونس اليوم: "إن الاتحاد الأوروبي يقف معارضا لقرار الولايات المتحدة الذي اعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية.

وأضافت: الاتحاد الأوروبي سيبقى متمسكا بعدم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة عام 1967، معتبرة أن تجاهل القرارات الدولية حول الجولان ليس حلا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا على قرار ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان السوري، مثيرا بذلك موجة تنديد عربية ودولية كبيرة.

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