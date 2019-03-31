أمير قطر يغادر القمة قبل إلقاء كلمته متوجها إلى المطار

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وكالة الأنباء القطرية، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد قد غادر تونس بعد أن شارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الثلاثين.وكانت وسائل إعلام تونسية قد ذكرت أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد قد غادر القمة العربية قبل إلقاء كلمته في قصر المؤتمرات، وتوجه إلى المطار.وحسب راديو (موزاييك التونسي)، فإن الأمير تميم غادر القمة فور انتهاء كلمتي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، والأمين العام لجامعة الدول العربية.