عربي

أمير قطر يغادر القمة قبل إلقاء كلمته متوجها إلى المطار

أمير قطر يغادر القمة قبل إلقاء كلمته متوجها إلى المطار
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وكالة الأنباء القطرية، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد قد غادر تونس بعد أن شارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الثلاثين.

وكانت وسائل إعلام تونسية قد ذكرت أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد قد غادر القمة العربية قبل إلقاء كلمته في قصر المؤتمرات، وتوجه إلى المطار.

وحسب راديو (موزاييك التونسي)، فإن الأمير تميم غادر القمة فور انتهاء كلمتي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

أخبار ذات صلة

الملك عبد الله: الأردن مستمر بدوره التاريخي في حماية القدس والدفاع عنها

الملك عبد الله: الأردن مستمر بدوره التاريخي في حماية القدس والدفاع عنها

طارق الحبيب يثير الجدل مجدداً: &#34;أسرة محمد الدرة لا تستحق كل تلك التبرعات&#34;

طارق الحبيب يثير الجدل مجدداً: "أسرة محمد الدرة لا تستحق كل تلك التبرعات"

الرئيس التونسي: تحقيق الأمن بالمنطقة يمر بتسوية عاجلة وشاملة للقضية الفلسطينية

الرئيس التونسي: تحقيق الأمن بالمنطقة يمر بتسوية عاجلة وشاملة للقضية الفلسطينية

أبو الغيط: إسرائيل نهبت أموال الضرائب الفلسطينية بتشجيع أمريكي

أبو الغيط: إسرائيل نهبت أموال الضرائب الفلسطينية بتشجيع أمريكي

الملك سلمان: القضية الفلسطينية على رأس اهتمامات المملكة

الملك سلمان: القضية الفلسطينية على رأس اهتمامات المملكة

شاهد: ملك المغرب يُفاجئ بابا الفاتيكان بتصرف غير مسبوق

شاهد: ملك المغرب يُفاجئ بابا الفاتيكان بتصرف غير مسبوق

الملك سلمان يتسلم مفتاح تونس الذهبي

الملك سلمان يتسلم مفتاح تونس الذهبي

قائد الجيش الجزائري يُكرر دعوته لإعلان عدم أهلية الرئيس للمنصب

قائد الجيش الجزائري يُكرر دعوته لإعلان عدم أهلية الرئيس للمنصب

التعليقات

الدنيا حكايات

أم الانتفاضات

أم الانتفاضات

شؤون فلسطينية

الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بقضية بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بقضية بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

أبو دياك يبحث مع النائب العام سبل تعريز التعاون

أبو دياك يبحث مع النائب العام سبل تعريز التعاون

وزيرة الاقتصاد: فلسطين بصدد الانضمام إلى اتفاقية أغادير

وزيرة الاقتصاد: فلسطين بصدد الانضمام إلى اتفاقية أغادير

الزق: حماس تحاول تجيير النضال الشعبي باتجاه توقيع اتفاق تهدئة مع إسرائيل

الزق: حماس تحاول تجيير النضال الشعبي باتجاه توقيع اتفاق تهدئة مع إسرائيل

الدفاع المدني يتعامل مع 119 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

الدفاع المدني يتعامل مع 119 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

الخالدي يكشف تفاصيل كلمة الرئيس عباس التي سيلقيها أمام القمة العربية

الخالدي يكشف تفاصيل كلمة الرئيس عباس التي سيلقيها أمام القمة العربية

خالد يُحذر من احتمالات ضم اسرائيل لمناطق ( ج ) في الضفة الغربية بضوء

خالد يُحذر من احتمالات ضم اسرائيل لمناطق ( ج ) في الضفة الغربية بضوء

انطلاق القمة العربية 30 في تونس والرئيس عباس يلقي كلمة شاملة اليوم

انطلاق القمة العربية 30 في تونس والرئيس عباس يلقي كلمة شاملة اليوم

منوعات

أحمد الفيشاوي يكشف حقيقة انفصاله عن ندى الكامل

أحمد الفيشاوي يكشف حقيقة انفصاله عن ندى الكامل

إنذار لوزير الداخلية المصري لإسقاط جنسية &#34;أبو النجا وواكد&#34;.. وهكذا رد الأخير

إنذار لوزير الداخلية المصري لإسقاط جنسية "أبو النجا وواكد".. وهكذا رد الأخير

إليسا &#34;تلطش&#34; إسرائيل مرة أخرى.. وأصالة تدخل على الخط

إليسا "تلطش" إسرائيل مرة أخرى.. وأصالة تدخل على الخط

نادين نجيم: سأعتزل من أجل أطفالي

نادين نجيم: سأعتزل من أجل أطفالي

صدمة جمهور شيرين عبد الوهاب بعد إطلالتها الجريئة في دبي

صدمة جمهور شيرين عبد الوهاب بعد إطلالتها الجريئة في دبي

مشهدان جريئان لتيم حسن وسيرين عبدالنور في &#34;الهيبة&#34;.. ومخاوف من ردود الفعل

مشهدان جريئان لتيم حسن وسيرين عبدالنور في "الهيبة".. ومخاوف من ردود الفعل

أزمة بالآذان وقضية دعارة.. تصريحات مثيرة لـ&#34;فلة&#34; قبل إعلان ترشحها للرئاسة

أزمة بالآذان وقضية دعارة.. تصريحات مثيرة لـ"فلة" قبل إعلان ترشحها للرئاسة

نجل شقيق عبدالحليم حافظ يوضح حقيقة عدم تحلل جسد عمه

نجل شقيق عبدالحليم حافظ يوضح حقيقة عدم تحلل جسد عمه

جورج كلوني يدعو لمقاطعة فنادق بروناي لتطبيقها حد &#34;الزنا&#34;

جورج كلوني يدعو لمقاطعة فنادق بروناي لتطبيقها حد "الزنا"

أحمد الفيشاوي يحذف زوجته من إنستغرام.. والأخيرة تغلق حسابها بعد منشور غامض

أحمد الفيشاوي يحذف زوجته من إنستغرام.. والأخيرة تغلق حسابها بعد منشور غامض

عربي

الرئيس التونسي: تحقيق الأمن بالمنطقة يمر بتسوية عاجلة وشاملة للقضية الفلسطينية

الرئيس التونسي: تحقيق الأمن بالمنطقة يمر بتسوية عاجلة وشاملة للقضية الفلسطينية

شاهد: ملك المغرب يُفاجئ بابا الفاتيكان بتصرف غير مسبوق

شاهد: ملك المغرب يُفاجئ بابا الفاتيكان بتصرف غير مسبوق

الملك سلمان يتسلم مفتاح تونس الذهبي

الملك سلمان يتسلم مفتاح تونس الذهبي

قائد الجيش الجزائري يُكرر دعوته لإعلان عدم أهلية الرئيس للمنصب

قائد الجيش الجزائري يُكرر دعوته لإعلان عدم أهلية الرئيس للمنصب