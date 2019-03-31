شؤون فلسطينية

جماهير غزة تُشيع جثماني شهيدين من شهداء يوم الأرض

جماهير غزة تُشيع جثماني شهيدين من شهداء يوم الأرض
رام الله - دنيا الوطن
شيع المواطنون في مخيم الشاطئ غرب قطاع غزة وفي خانيونس جنوبا جثماني شهيدين من شهداء مسيرات يوم الارض على حدود قطاع غزة.

وشارك الالاف في وداع الشهيد تامر ابو الخير (17 عاما) من منزله بمخيم الشاطئ قبل الصلاة عليه، مرددين شعارات غاضبة داعية للانتقام لدماء الشهداء.

وفي خانيونس، ودع الاهالي الشهيد بلال النجار (17 عاما) الذي استشهد متأثرا بجراح اصيب بها خلال مسيرات العودة التي تزامنت مع يوم الارض.

واستشهد 4 مواطنين واصيب اكثر من 300 خلال مسيرات العودة ويوم الارض.




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