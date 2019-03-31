الرئيس عباس: ترامب سيعطي حماس دولة شكلية في غزة لتلعب بها

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن القادم من قبل الادارة الأمريكية، سيكون صعبًا، وخطيرًا، مُحذرًا من أنه بعد الجولان، ستعطي ادارة ترامب، دولة شكلية في قطاع غزة، لتلعب بها حماس.وأضاف الرئيس عباس، في كلمته أمام القمة العربية، المنعقدة في تونس: القادم خطير جدًا، وادارة ترامب، ستواصل تنفيذ كل ما يمكن من أجل أن تمنح إسرائيل كل شيء، متابعًا: "الولايات المتحدة ستضم أراضينا لإسرائيل".ووجه أبو مازن، رسالة لغزة، قال فيها: "لسنا نحن من نقاطع أهلنا في قطاع غزة ولسنا من يحاصرهم، بل إسرائيل"، متابعًا: "ماضون بتوفير نصف الميزانية لأهنا في قطاع غزة".وقال: نقول لأهلنا بغزة إننا لن نتخلى عنكم ولن نقبل بدولة بدون غزة، كما أشار إلى أنه سيكون قبل منتصف نيسان/ أبريل المقبل، حكومة فلسطينية جديدة للقدس وغزة والضفة.وتابع: "نحن مقبلون على أيام غاية في الصعوبة، لذلك فالقيادة الفلسطينية، مضطرة لاتخاذ خطوات مصيرية".وأوضح الرئيس الفلسطيني، أن كل ما تشهده فلسطين من سياسات إسرائيلية يمرر بدعم الإدارة الأمريكية، مبينًا أن الشعب الفلسطيني، يقف بمسلميه ومسحييه يقف جنبًا إلى جنب، في وجه المستوطنين.وذكر، أبو مازن، أن الولايات المتحدة، أزاحت ملفات الاستيطان واللاجئين وأونروا عن الطاولة وأنهت مبدأ حل الدولتين، لافتًاإلى أن القيادة الفلسطينية، تُجري اتصالات متواصلة مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بخصوص قضية القدس.ووصف الرئيس عباس، الملك عبد الله الثاني، بالشريك، كما شكره على مواصلة الوصاية الهاشمية على القدس.