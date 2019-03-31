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شؤون فلسطينية

السيسي: حل الصراع العربي - الإسرائيلي يتم عبر حل الدولتين وإعادة الجولان

السيسي: حل الصراع العربي - الإسرائيلي يتم عبر حل الدولتين وإعادة الجولان
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن القمة العربية الحالية والمنعقدة في تونس، تأتي في وقت عصيب يمُر على الأمة العربية.

وأكد السيسي، في كلمته، أمام القمة العربية، أن المخرج الوحيد لحل الصراع العربي- الإسرائيلي، يكون عبر حل الدولتين، واعطاء الحقوق للشعب الفلسطيني، واعادة الجولان المحتل لسوريا، مشيرًا إلى أنه اذا ما تحقق ذلك، يتم التوصل إلى سلام عادل وشامل في المنطقة.

وأشار إلى أن الظلم الذي يلحق بالشعب الفلسطيني، سيكون وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، مبينًا أن اليد العربية لا تزال ممدودة للسلام، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأوضح السيسي، أن الإرهاب والتطرف، الذي يضرب المنطقة، يتم مكافحته وفق العمل المشترك، واجتثاثه من جذوره، متابعًا: "التحديات التي مرت على الأمة العربية، تحمل أخطار التفكك والإرهاب وتهدد صلب المنطقة العربية".

وذكر، أن الدم العربي، لا يزال يُراق بيد عربية وغير عربية، متسائلًا: ألم يآن الأوان لحقن الدم العربي، وانهاء أزمات الشعوب العربية؟.

ودعا السيسي، لتطبيق مقررات جنيف لإنهاء الصراع في سوريا، لافتًا إلى أن هنالك ميليشيات عميلة لقوى إقليمية تحاول زعزعة استقرار المنطقة.

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