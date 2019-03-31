وزيرة الاقتصاد: فلسطين بصدد الانضمام إلى اتفاقية أغادير



وأضافت عودة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، أن فلسطين بصدد الانضمام إلى اتفاقية أغادير التي تعطي حق شهادة المنشأ بأنها منتجات فلسطينية بالأصل إضافة إلى إعطاء البضائع الفلسطينية الأولوية للدخول الى كافة الأسواق العربية بدون أي قيود ومعيقات كباقي الدول الأعضاء

في هذه الاتفاقية.



وأشارت عودة إلى انتهاء التحضيرات لشروط عضوية فلسطين بهذه الاتفاقية وبانتظار الإجراءات الشكلية بعد مصادقة الرئاسة المصرية على انضمام فلسطين لها الشهر الماضي.



وكشفت عودة عن إعداد دراسة فنية بالتعاون مع تونس لإنشاء أول مركز تعبئة وتغليف حكومي قريباً في فلسطين بالشراكة مع القطاع الخاص لمساعدة كافة المنتجين للاستفادة من هذا المركز ولتسويق البضائع الفلسطينية الى الأسواق الخارجية، مشيرة الى افتقار فلسطين لمثل هذا المركز .



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الاقتصاد عبير عودة، إتمام الاتفاق مع وزير الصناعة التونسي، على توقيع اتفاقية الاعتماد خلال الأسبوعين المقبلين، الأمر الذي يساهم في تسهيل المنتوجات الفلسطينية الى تونس وإلى الدول الأعضاء في اتفاقية الاعتماد العربي.