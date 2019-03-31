الزق: حماس تحاول تجيير النضال الشعبي باتجاه توقيع اتفاق تهدئة مع إسرائيل



وأوضح الزق في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، أن حل مشكلات قطاع غزة لا يمكن أن يكون بالهروب باتجاه عقد صفقة مع اسرائيل، وإنما من خلال حكومة شرعية تحكم بالضفة وغزة معاً.



وأشار إلى أنه رغم وجود اتفاق بين إسرائيل وحماس حول التهدئة وتقديم ما تسمى بالتسهيلات في غزة، إلا أن الاحتلال استهدف الأطفال الأبرياء بالرصاص الحي .

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر هيئة العمل الوطني، محمود الزق: إن حركة حماس تحاول تجيير النضال الشعبي باتجاه توقيع اتفاق تهدئة مع إسرائيل، الأمر الذي يغلق الباب بالمطلق أمام أي مصالحة وطنية.