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شؤون فلسطينية

الدفاع المدني يتعامل مع 119 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

الدفاع المدني يتعامل مع 119 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع
رام الله - دنيا الوطن
تعاملت طواقم الدفاع المدني منذ مطلع الأسبوع الماضي في محافظات الوطن مع 119 حادثاً، منها 54 حادث حريق و65 حادث إنقاذ، وحالات تقديم مساعدة؛ نتج عن مجموع الحوادث إصابة 28 شخص في حوادث سير، وحوادث حريق، إضافة لخسائر مادية في الممتلكات.

وكانت حوادث الحريق التي ذكرها التقرير، هي منازل ومركبات ومعرش ومحل تجاري ومخزن ومكتب وكراج ومحولات وأعمدة كهربائية وحالات حرائق مختلفة، وعن أسباب وقوع الحوادث كانت نتيجة الحرق العمد والإهمال وتماس كهربائي وعبث الأطفال والمدافئ وأسباب مجهولة.

كما وكانت حوادث الإنقاذ نتيجة حوادث سير، وحالات إنقاذ محاصرين وأشخاص مصابين، وحالات انهيار، وتصريف وشفط مياه وإنقاذ حيوانات وسحب مركبات عالقة، والتخلص من آفات ضارة، وإنقاذ من مكان مغلق، وحالات إزالة أشجار وإزالة زيوت وغيرها؛ وعن أسباب حالات الإنقاذ كانت: نتيجة الأمطار والسيول وحالة الجو، وإنزلاق مركبات وتصادم وتدهور مركبات، وحالات ناتجة عن الكهرباء، وحالات بمصاعد كهربائية عالقة، وإنقاذ من منزل مغلق، ونتيجة للإهمال، وسقوط من مكان مرتفع، وحالات نتيجة عوامل طبيعية، وحالات أعمال إنشائية وأسباب مختلفة.

وأصدرت إدارة الوقاية والسلامة العامة 606 تصريحات بعد الكشف على منشآت ومؤسسات وحرف المختلفة ومطابقتها لشروط الوقاية والسلامة العامة بعد إنجاز 1642 جولة ميدانية؛ والكشف ومنح تصريح عمل لـ 229 مصعداً كهربائياً في المحافظات، وعقد 56 دورة تدريبية في علوم الدفاع المدني والسلامة المنزلية والتوعية والإرشاد والتدريب على السلوك والتصرف السليم خلال الحوادث والتأهب والاستعداد لها استفاد منها 9629 متدرباً.

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