طارق الحبيب يثير الجدل مجدداً: "أسرة محمد الدرة لا تستحق كل تلك التبرعات"

رام الله - دنيا الوطنبعد دفاعه عن سفاح نيوزيلندا، أثار استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب موجة انتقادات مجدداً بعد تصريحه في برنامج ع السيف أنه يرى أن التبرعات التي جُمعت لأسرة الطفل الفلسطيني الشهيد محمد الدرة لا تستحقها معللًا ذلك بأنه قلت المصروفات على الأب بفقدان أحد أفراد الأسرة وهو ما يقتنع به عقله.وقال "الحبيب" في برنامج "ع السيف" أنه يرى أن التبرعات التي جُمعت لأسرة الطفل الفلسطيني الشهيد محمد الدرة لا تستحقها معللًا ذلك بأنه قلت المصروفات على الأب بفقدان أحد أفراد الأسرة وهو ما يقتنع به عقله.وتابع: "محمد رامي الدرة ذلك الطفل الفلسطيني الذي مات بالرصاص، أنا ردت فعلي على هذا الحادث كانت مختلفة حينها لأني ما تحركت بانفعالاتي تحركت بعقلي، ورأيت أن التبرعات كلها راحت بيت الدرة ورأي أنهم لا يستحقون فهناك اسر فقيرة وعائلة محتاجة أكثر منهم".وأضاف الحبيب: "بيت فيه أب وأم و3 أطفال مات طفل فـ بالتالي قلت مصاريف الأسرة ولم تزيد، فلما تصب كل التبرعات في بيت الدرة بينما هناك أسر فقيرة وعدد أفرادها أكثر تستحق هذه الصدقات وهي أولى".وكان طارق الحبيب أثار جدلا واسعا بتعليقه على الهجوم الارهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، بعد أن دافعَ عن السّفاح وقال إنه ربما يكون "معتوهاً".