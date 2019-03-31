مباشر | استمرار خطابات الزعماء في القمة العربية الـ30 بتونس

شؤون فلسطينية

عشراوي تدين تصعيد حكومة اليمين الإسرائيلي لجرائمها بحق الأرض والإنسان الفلسطيني

عشراوي تدين تصعيد حكومة اليمين الإسرائيلي لجرائمها بحق الأرض والإنسان الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
دانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د. حنان عشراوي، اليوم الأحد، تصعيد حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، لجرائمها وانتهاكاتها مستغلة الأرض والإنسان الفلسطيني، لخدمة مصالح اليمين الإسرائيلي المتطرف، وتحقيق سياساته وأهدافه العنصرية المتطرفة.

وأشارت في تصريح لها إلى أن نية "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال، الموافقة هذا الأسبوع على بناء 1427 وحدة استيطانية جديدة، والترويج لحوالي 3500 وحدة أخرى في الضفة الغربية يأتي في إطار التصعيد الاستيطاني الاستفزازي والجنوني الهادف إلى استرضاء المستوطنين المتطرفين في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة على حساب حقوق وممتلكات شعبنا الفلسطيني الأعزل في مخالفة صارخة ومتعمدة لجميع القوانين والقرارات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن الأخير 2334.

كما ولفتت إلى نهج  نتنياهو الإجرامي والقائم على استخدام دماء أطفال وشباب ونساء شعبنا الأعزل في قطاع غزة؛ لتحقيق أهدافه الأيديولوجية المتطرفة، والوصول إلى غاياته الانتخابية، مستنداً إلى الصمت الدولي المطبق، والشراكة والدعم اللامتناهي من الولايات المتحدة الأمريكية التي أعطت دولة الاحتلال الضوء الأخضر؛ لمواصلة عدوانها على شعبنا وأرضنا وممتلكاتنا.

وشددت عشراوي، على أن هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية غير الشرعية، تتطلب موقفاً دولياً جاداً وفاعلاً لمحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال على انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي والاتفاقيات والقرارات الأممية، كما وطالبت الدول العربية باتخاذ إجراءات فورية لتعزيز صمود شعبنا، ووقف الآلة العسكرية الإسرائيلية ومواجهة السياسات والقرارات الأمريكية الانفرادية.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس: ترامب سيعطي حماس دولة شكلية في غزة لتلعب بها

الرئيس عباس: ترامب سيعطي حماس دولة شكلية في غزة لتلعب بها

السيسي: حل الصراع العربي - الإسرائيلي يتم عبر حل الدولتين وإعادة الجولان

السيسي: حل الصراع العربي - الإسرائيلي يتم عبر حل الدولتين وإعادة الجولان

الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بقضية بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بقضية بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

أبو دياك يبحث مع النائب العام سبل تعريز التعاون

أبو دياك يبحث مع النائب العام سبل تعريز التعاون

وزيرة الاقتصاد: فلسطين بصدد الانضمام إلى اتفاقية أغادير

وزيرة الاقتصاد: فلسطين بصدد الانضمام إلى اتفاقية أغادير

الزق: حماس تحاول تجيير النضال الشعبي باتجاه توقيع اتفاق تهدئة مع إسرائيل

الزق: حماس تحاول تجيير النضال الشعبي باتجاه توقيع اتفاق تهدئة مع إسرائيل

الدفاع المدني يتعامل مع 119 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

الدفاع المدني يتعامل مع 119 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

الخالدي يكشف تفاصيل كلمة الرئيس عباس التي سيلقيها أمام القمة العربية

الخالدي يكشف تفاصيل كلمة الرئيس عباس التي سيلقيها أمام القمة العربية

التعليقات

الدنيا حكايات

أم الانتفاضات

أم الانتفاضات

شؤون فلسطينية

الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بقضية بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بقضية بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

أبو دياك يبحث مع النائب العام سبل تعريز التعاون

أبو دياك يبحث مع النائب العام سبل تعريز التعاون

وزيرة الاقتصاد: فلسطين بصدد الانضمام إلى اتفاقية أغادير

وزيرة الاقتصاد: فلسطين بصدد الانضمام إلى اتفاقية أغادير

الزق: حماس تحاول تجيير النضال الشعبي باتجاه توقيع اتفاق تهدئة مع إسرائيل

الزق: حماس تحاول تجيير النضال الشعبي باتجاه توقيع اتفاق تهدئة مع إسرائيل

الدفاع المدني يتعامل مع 119 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

الدفاع المدني يتعامل مع 119 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

الخالدي يكشف تفاصيل كلمة الرئيس عباس التي سيلقيها أمام القمة العربية

الخالدي يكشف تفاصيل كلمة الرئيس عباس التي سيلقيها أمام القمة العربية

خالد يُحذر من احتمالات ضم اسرائيل لمناطق ( ج ) في الضفة الغربية بضوء

خالد يُحذر من احتمالات ضم اسرائيل لمناطق ( ج ) في الضفة الغربية بضوء

انطلاق القمة العربية 30 في تونس والرئيس عباس يلقي كلمة شاملة اليوم

انطلاق القمة العربية 30 في تونس والرئيس عباس يلقي كلمة شاملة اليوم

منوعات

أحمد الفيشاوي يكشف حقيقة انفصاله عن ندى الكامل

أحمد الفيشاوي يكشف حقيقة انفصاله عن ندى الكامل

إنذار لوزير الداخلية المصري لإسقاط جنسية &#34;أبو النجا وواكد&#34;.. وهكذا رد الأخير

إنذار لوزير الداخلية المصري لإسقاط جنسية "أبو النجا وواكد".. وهكذا رد الأخير

إليسا &#34;تلطش&#34; إسرائيل مرة أخرى.. وأصالة تدخل على الخط

إليسا "تلطش" إسرائيل مرة أخرى.. وأصالة تدخل على الخط

نادين نجيم: سأعتزل من أجل أطفالي

نادين نجيم: سأعتزل من أجل أطفالي

صدمة جمهور شيرين عبد الوهاب بعد إطلالتها الجريئة في دبي

صدمة جمهور شيرين عبد الوهاب بعد إطلالتها الجريئة في دبي

مشهدان جريئان لتيم حسن وسيرين عبدالنور في &#34;الهيبة&#34;.. ومخاوف من ردود الفعل

مشهدان جريئان لتيم حسن وسيرين عبدالنور في "الهيبة".. ومخاوف من ردود الفعل

أزمة بالآذان وقضية دعارة.. تصريحات مثيرة لـ&#34;فلة&#34; قبل إعلان ترشحها للرئاسة

أزمة بالآذان وقضية دعارة.. تصريحات مثيرة لـ"فلة" قبل إعلان ترشحها للرئاسة

نجل شقيق عبدالحليم حافظ يوضح حقيقة عدم تحلل جسد عمه

نجل شقيق عبدالحليم حافظ يوضح حقيقة عدم تحلل جسد عمه

جورج كلوني يدعو لمقاطعة فنادق بروناي لتطبيقها حد &#34;الزنا&#34;

جورج كلوني يدعو لمقاطعة فنادق بروناي لتطبيقها حد "الزنا"

أحمد الفيشاوي يحذف زوجته من إنستغرام.. والأخيرة تغلق حسابها بعد منشور غامض

أحمد الفيشاوي يحذف زوجته من إنستغرام.. والأخيرة تغلق حسابها بعد منشور غامض

عربي

شاهد: ملك المغرب يُفاجئ بابا الفاتيكان بتصرف غير مسبوق

شاهد: ملك المغرب يُفاجئ بابا الفاتيكان بتصرف غير مسبوق

الملك سلمان يتسلم مفتاح تونس الذهبي

الملك سلمان يتسلم مفتاح تونس الذهبي

قائد الجيش الجزائري يُكرر دعوته لإعلان عدم أهلية الرئيس للمنصب

قائد الجيش الجزائري يُكرر دعوته لإعلان عدم أهلية الرئيس للمنصب

شاهد: حسن نصر الله يظهر بإعلان ماركة عالمية.. ومغردون: &#34;ابكي بترتاح يا نتنياهو&#34;

شاهد: حسن نصر الله يظهر بإعلان ماركة عالمية.. ومغردون: "ابكي بترتاح يا نتنياهو"