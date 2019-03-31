الخالدي يكشف تفاصيل كلمة الرئيس عباس التي سيلقيها أمام القمة العربية



وقال د. مجدي الخالدي، المستشار الدبلوماسي للرئيس عباس في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الأحد، إن الرئيس ستركز على المخاطر والتحديات التي تحدث في فلسطين وخاصة في القدس كما سيتحدث عن تهديدات الإدارة الأمريكية بالنسبة للقدس واللاجئين والاستيطان والجولان.





وأضاف الخالدي أن الرئيس سيركز أيضا في كلمته على القرار الإسرائيلي بقرصنة أموال شعبنا وسيطالب الدول العربية بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية والوفاء بالتزاماتها، لدعم موازنة دولة فلسطين مشيرا إلى أن كلمة الرئيس ستتضمن أيضا العديد من المواضيع الخاصة بدعم القضية الفلسطينية .



وأشار إلى أن الرئيس عباس سيعقد سلسلة من الاجتماعات على هامش أعمال القمة، أبرزها مع الأمين العام للأمم المتحدة ومسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فدريكا موغريني ورئيس البرلمان العربي مشعل السلمي والمبعوث الروسي لعملية السلام وعدد من قادة الدول المشاركين بالقمة.



وكان الرئيس عباس التقى بالأمس مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس مجلس الأمة الجزائري رئيس الوفد الجزائري إلى القمة عبد القادر بن صالح كما استقبل سيادته نائب رئيس وزراء سلطنة عمان ممثل السلطان قابوس للقمة العربية أسعد بن طارق.

رام الله - دنيا الوطنيلقي الرئيس محمود عباس اليوم الأحد، كلمة شاملة أمام القمة العربية 30 التي تنطلق أعمالها في العاصمة التونسية، بمشاركة قادة وزعماء الدول العربية، تتضمن مجمل التطورات والتحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية.