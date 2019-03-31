غوتيرش: العنف المتواصل في غزة يُذكرنا بهشاشة المنطقة

رام الله - دنيا الوطن

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنطونيو غوتيرش، أن الأمم المتحدة تشدد على حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين والقدس عاصمة لهما.





وأضاف غوتيرش، خلال كلمة له بمؤتمر القمة العربية الـ 30 المنعقدة في تونس، أن العنف المتواصل في غزة يذكرنا بهشاشة المنطقة، داعياً لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).





وتابع غوتيرش: "الأمم المتحدة تدعم وحدة العالم العربي، كما أننا ندعو لوحدة اليمن، وكافة الدول العربية، وأدعو للانتقال الديمقراطي في الجزائر خدمة لشعبها".





وبين غوتيرش، أن الأمم المتحدة، تؤكد على وحدة الأراضي السورية، بما فيها الجولان السوري المحتل.