أبو الغيط: إسرائيل نهبت أموال الضرائب الفلسطينية بتشجيع أمريكي

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط: إن العرب بحاجة إلى مفهوم جامع للأمن العربي، لا بد من العمل في إطاره، مشيرًا إلى أن ما يتهدد العرب في أقصى المشرق، ليس بعيداً عن أقصى المغرب.وأضاف أبو الغيط، خلال كلمة أمام القمة العربية، المُنعقدة في تونس، أنه لا مجال لوجود مناطق آمنة لدول في المناطق العربية، مُعربًا عن رفضه لكافة التدخلات الخارجية بالدول العربية، وما تحمله من أطماع ومخططات.وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي، يسعى لاغتنام المكاسب بتثبيت واقع الاحتلال، لافتًا إلى أن حل القضية الفلسطينية، يكون فقط وفق المبادرة العربية، وعلى أساس حل الدولتين، مُشددًا بالقول: "حل الدولتين هو الحل الوحيد والممكن للصراع العربي الإسرائيلي".وقال أبو الغيط: إن الولايات المتحدة، تُشجع إسرائيل على نهب أموال الضرائب الفلسطينية.وعن قضية الجولان، قال أبو الغيط: إن الجولان هي أراض سورية محتلة بواقع القانون الدولي والاحتلال جريمة، وشرعنته خطيرة، وفق تعبيره.وذكر، أن نهج الإدارة الأمريكية، يُشجع الاحتلال الإسرائيلي على العربدة والاستقواء، أزماتنا من صنع أيدينا، والإعلان الأمريكي بشأن الجولان، مناقض للشرعية الدولية.