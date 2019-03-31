الملك سلمان: القضية الفلسطينية على رأس اهتمامات المملكة

رام الله - دنيا الوطن

أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أن القضية الفلسطينية على رأس اهتمامات المملكة، مؤكداً على ضرورة قيام دولة فلسطينية مستلقة.







وقال الملك سلمان، خلال كلمة له، الأحد، بافتتاح القمة العربية الثلاثين في تونس، إن المملكة تدعم جهود الأمم المتحدة في اليمن للوصول إلى حل سياسي، معبراً عن رفض بلاده المساس بالسيادة السورية على الجولان.







وأضاف: "المملكة مستمرة ببرنامجها الإغاثي والإنساني لمساعدة الشعب اليمني، كما أنني أؤكد على حرص المملكة على وحدة وسلامة الأراضي الليبية".





وتابع: "هجوم نيوزيلندا الإرهابي، يؤكد أن الإرهاب لا دين له ولا عرق، ومستمرون في جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، وإيران تواصل دعم الإرهاب في العالم".