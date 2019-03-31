انطلاق القمة العربية 30 في تونس والرئيس عباس يلقي كلمة شاملة اليوم





ووصل الرئيس عباس أمس إلى تونس، للمشاركة في القمة، فيما كان أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي آخر من وصل إلى العاصمة التونسية من الزعماء العرب.



وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي: إن الفلسطينيين ينتظرون من القادة العرب، طرح القضية الفلسطينية كقضية مركزية ورئيسية في ظل المخاطر التي تهدد القضية، بالإضافة إلى تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها نتيجة القرصنة الإسرائيلية.









رام الله - دنيا الوطنانطلقت بالعاصمة التونسية ظهر اليوم الأحد، القمة العربية في دورتها الثلاثين، بمشاركة الرئيس محمود عباس وعدد من الزعماء والقادة والملوك العرب.