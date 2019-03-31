الفتياني: القيادة تتصدى للحرب المالية والسياسية وحماس تسعى لتقديم أوراق جديدة



وقال الفتياني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد: إن سلوك حماس يدلل على أن لقاءاتها المباشرة وغير المباشرة مع الاحتلال، لم تتوقف منذ زمن طويل، لافتاً إلى أن القيادة تتصدى للحرب المالية والسياسية التي تفرض عليها من أجل الحفاظ على الثوابت الوطنية، في وقت تخرج فيه حماس

لتقدم أوراق جديدة، بعيداً عن الصف الوطني، والموقف الثابت للقيادة في وجه المؤامرة الأمريكية.



وأكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، أن كل ما يجري الحديث عنه من أجل تحقيق هذه الهدنة، هو عودة حماس إلى صيغة الغذاء مقابل الهدوء، على اعتبار أن كل احتياجات شعبنا عبارة عن سلة غذائية وكأنها ليست مسألة تحرر ومشروع وطني

كبير.





وبيّن، أن المطلوب من شعبنا، الإدراك بأن حماس بفهمها وسلوكها هذا، لا علاقة لها بالمجتمع الفلسطيني الوطني المناضل.

رام الله - دنيا الوطناعتبر أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يأتي في إطار إخضاع أبناء شعبنا لإجراءات الاحتلال العنجهية، مشدداً على أن حركة حماس تتساوق مع الاحتلال بهدنة هشة، بهدف فرض سيطرتها على القطاع، مستعينة بتحالفاتها الداخلية والإقليمية على حساب دمأبناء شعبنا.