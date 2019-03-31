نتنياهو: بيني غانتس لن يكون وزيرًا للجيش في حكومتي

رام الله - دنيا الوطننفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن يصبح رئيس الأركان السابق بيني غانتس، وزيراً للجيش إذا شكل الحكومة المقبلة.وقال نتنياهو ذلك في أعقاب التصريح الذي أدلى به الوزير جلعاد أردان في برنامج (المجلة)، حيث قال إن غانتس لديه "حقوقه في المجال الأمني" وأن أي شخص يقبل الخطوط الأساسية للحكومة ليس مرفوضا انضمامه إلى حكومة الليكود.وقال نتنياهو: "بيني غانتس، الذي يدعم الاتفاق النووي الخطير مع إيران، ويدعم اقتلاع 90.000 مستوطن، وعارض بناء السياج الذي أقمته على الحدود المصرية لمنع التسلل إلى إسرائيل، والذي يحيك افتراءات دموية ضدي وينهار تحت ضغط الحملة الانتخابية لن يكون وزير أمن في حكومتي".ورداً على ذلك، قال غانتس: "نتنياهو لن يكون وزير المالية في حكومتي، سيخسر الانتخابات ويذهب لمواجهة لوائح الاتهام الثلاثة والتحقيق الذي سيفتحه مكتب المدعي العام في قضية الغواصات مقابل العمولة. في نهاية هذا الأسبوع، أدرك نتنياهو أنه خسر الانتخابات".وأضاف غانتس: "لقد سئم مواطنو إسرائيل من كراهية الإخوة التي يزرعها في صفوف الشعب.. سيكون الليكود شريكا كاملا في كل حكومة.. أما نتنياهو وكراهية الأخوة فسيزولان من الحياة العامة ".