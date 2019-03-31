الصحة بغزة تكشف إجمالي أحداث مليونية الأرض والعودة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الصحة بغزة، إحصائية إجمالي أحداث مليونية الأرض والعودة، التي شهدتها الحدود الشرقية للقطاع أمس السبت، في الذكرى السنوية 43 ليوم الأرض، والأولى لمسيرات العودة.
كشفت وزارة الصحة بغزة، إحصائية إجمالي أحداث مليونية الأرض والعودة، التي شهدتها الحدود الشرقية للقطاع أمس السبت، في الذكرى السنوية 43 ليوم الأرض، والأولى لمسيرات العودة.
وقالت الوزارة: إنه حتى اللحظة، استشهد أربعة مواطنين، أحدهم استشهد قبل انطلاق الفعاليات، وهو الشاب محمد جهاد سعد.
وأضافت: من بين الشهداء ثلاثة أطفال، تم استشهادهم خلال الفعاليات، إضافة إلى إصابة 316 مواطناً، لازال منهم 13 إصابة خطيرة.
وتابع: من بين مجمل الإصابات 86 طفلاً، و29 سيدة وثلاثة مسعفين، وسبعة صحفيين، وتضرر ثلاث سيارات، جراء استهدافها بقنابل الغاز المباشرة.
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