الصحة بغزة تكشف إجمالي أحداث مليونية الأرض والعودة





وقالت الوزارة: إنه حتى اللحظة، استشهد أربعة مواطنين، أحدهم استشهد قبل انطلاق الفعاليات، وهو الشاب محمد جهاد سعد.





وأضافت: من بين الشهداء ثلاثة أطفال، تم استشهادهم خلال الفعاليات، إضافة إلى إصابة 316 مواطناً، لازال منهم 13 إصابة خطيرة.





وتابع: من بين مجمل الإصابات 86 طفلاً، و29 سيدة وثلاثة مسعفين، وسبعة صحفيين، وتضرر ثلاث سيارات، جراء استهدافها بقنابل الغاز المباشرة.



رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الصحة بغزة، إحصائية إجمالي أحداث مليونية الأرض والعودة، التي شهدتها الحدود الشرقية للقطاع أمس السبت، في الذكرى السنوية 43 ليوم الأرض، والأولى لمسيرات العودة.