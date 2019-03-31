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شؤون فلسطينية

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الاثنين

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الاثنين.

وقالت: إن الحافلات المراد سفرها، هي المتبقي من الحافلة السادسة + الحافلات: السابعة والثامنة والتاسعة من كشف (3/27)، داعية لضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.

كما دعت المواطنين للتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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