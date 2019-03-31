طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الاثنين

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الاثنين.وقالت: إن الحافلات المراد سفرها، هي المتبقي من الحافلة السادسة + الحافلات: السابعة والثامنة والتاسعة من كشف (3/27)، داعية لضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.كما دعت المواطنين للتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.