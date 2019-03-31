قيادي بـ"حماس": المصريون يعودون للقطاع خلال ساعات لتسليم الجداول الزمنية لتنفيذ الاتفاق





ووجه الهندي في تصريحات لـ "دنيا الوطن" الشكر للوفد الأمني المصري، الذي زار القطاع، واستمر ثلاثة أيام متتالية منذ يوم الخميس الماضي، وقال: إن الوفد تابع وراقب الوضع على الحدود أمس، خلال مليونية الأرض والعودة التي نظمتها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.



وأضاف: أن الوفد المصري، غادر صباح اليوم، وسيعود خلال الساعات القليلة المقبلة، لنقل رد الاحتلال الإسرائيلي على مطالب الفصائل الفلسطينية، وتسليم الجداول الزمنية حول التفاهمات، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.



وشدّد الهندي على أنه لا مجال للاحتلال بأن يتهرب من التزاماته أو يستغل الأحداث في القطاع، من أجل أهداف انتخابية، مشيراً إلى أننا نتحدث عن تفاهمات وليس هدنة، وهي استراحة محارب، للتنفيس عن الشعب الفلسطيني في القطاع، ولكسر الحصار الإسرائيلي.



وجدّد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، "أننا بانتظار عودة الوفد المصري خلال الساعات القليلة المقبلة، لتحديد مدى التزام الاحتلال، في حال التزم بالتفاهمات فإننا سنلتزم بها، أما في حال لم يلتزم فإن وسائل كثيرة لدينا ولدى المقاومة.



وفيما يتعلق بما أوردته صحيفة (يديعوت أحرونوت) اليوم، بأن التفاهمات سيحتاج تطبيقها عاماً كاملاً، قال الهندي: إن "هناك قضايا يمكن أن تحل آنياً، وفي نفس الوقت هناك قضايا بحاجة إلى فترة زمنية، يجب تحديد جدولة زمنية، وفي النهاية التفاهمات استراحة مقاتل".

خاص دنيا الوطن-هيثم نبهانتحدّث عضو المكتب السياسي لحركة حماس، سهيل الهندي، اليوم الأحد، عن مستجدات التفاهمات، التي من المقرر أن يتم التوصل إليها بين الحركة وإسرائيل برعاية مصرية.