العالول: تفاهمات حماس وإسرائيل تتحمور حول كمية الأموال المُدخلة لغزة

رام الله - دنيا الوطنقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول: إن العديد من التفاهمات التي تم إبرامها ما بين حركة حماس والإسرائيليين، خلال الأيام الماضية تتعلق بقضايا مالية واقتصادية.وأضاف العالول في تصريحات له، أن العديد من هذه التفاهمات متعلقة بمجموعة من القضايا المالية والاقتصادية، حول كم المال الذي سيدخل عبر إسرائيل إلى القطاع، وكم المسافة التي سيتم السماح بها للصيد في البحر.