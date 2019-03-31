مجدلاني: حماس تُواصل استغباءها على الشعب الفلسطيني بغزة

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني: إن نقطة الارتكاز في مواجهة المشروع الأمريكي والإسرائيلي التصفوي المسمى بـ (صفقة العار)، يكون في إحباط مشروع فصل قطاع غزة عن القدس والضفة الغربية، وإنهاء الانقسام.وأكد مجدلاني، في تصريحات إذاعية، على ضرورة قطع الطريق على حركة حماس، بعد أن قامت بعض الدول بتأهيلها لتصفية القضية الفلسطينية، وما تقوم به من استغباء الشعب الفلسطيني في القطاع، وفي كل مكان من خلال عملياتها التصعيدية والمكشوفة مع الاحتلال.وأشار إلى أن حماس ومن خلال مفاوضاتها مع إسرائيل، جاءت لضمان الأمن لإسرائيل مقابل الاستقرار في المنطقة عبر إنشاء كيان سياسي لحماس في غزة.