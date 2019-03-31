شؤون فلسطينية

إذاعة صوت فلسطين تفوز بالمركز الثاني في مسابقة لـ (يونسكو)

إذاعة صوت فلسطين تفوز بالمركز الثاني في مسابقة لـ (يونسكو)
رام الله - دنيا الوطن
فازت إذاعة صوت فلسطين بالمركز الثاني في مسابقة دولية اقامتها منظمة التربية والعلوم والثقافة (يونسكو) ضمن الاحتفال باليوم العالمي الإذاعي.

وكان صوت فلسطين، شارك بومضتين إذاعيتين واحدة باللغة العربية والثانية بالفرنسية، وحصل على جائرتين عبارة عن خدمات الإنترنت، بالإضافة إلى تجهيز استوديو إذاعي بمعدات احترافية.

هذا، وقال بسام دغلس، مدير عام إذاعة (صوت فلسطين) إن هذه هي المرة الأولى التي تفوز بها الإذاعة عن برنامج باللغات الأجنية، وذلك ضمن السياسية التي اعتمدها المشرف العام على الإعلام الرسمي، أحمد عساف، لإيصال صوت الشعب الفلسطيني، إلى العالم أجمع.

وأهدى دغلس الجائزتين للرئيس محمود عباس، وأبناء الشعب الفلسطيني، في كافة أماكن تواجده.

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