شؤون فلسطينية

مجدلاني: الاستيطان لن يُبدد حقوق الفلسطينيين ولن ينشئ حقاً للمستوطنين

مجدلاني: الاستيطان لن يُبدد حقوق الفلسطينيين ولن ينشئ حقاً للمستوطنين
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د . أحمد مجدلاني: إن الاستيطان لن ينشئ حقاً للمستوطنين رغم التغييرات الديمغرافية التي تحاول حكومة الاحتلال إنشاؤها على الأرض ولن يبدد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية على أرضه.

وأضاف مجدلاني حكومة الاحتلال التي من المتوقع أن تصادق على ما تسمى بـ"الإدارة المدنية" للاحتلال، اليوم الأحد على بناء 1427 وحدة استيطانية جديدة، كما وسيتم نهاية الأسبوع الجاري الترويج لبناء 3500 وحدة أخرى، تأتي في سياق اشتداد الحملة الانتخابية ، وبدعم من إدارة ترامب.

وأشار إلى أن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني ولابد من وقفه وإزالته، كونه يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، وخصوصاً قرار مجلس الأمن حول الاستيطان 2334، الذي طالب "إسرائيل" بأن توقف فوراً وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأوضح مجدلاني، أن أكثر من حوالي 40% من الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، تحت سيطرة المستوطنين واستناداً لقرار مجلس الأمن 2334 فإن بناء المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية يعتبر غير قانوني وينتهك القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومن شأنه أن يشكل عقبة كأداء للوصول إلى حل الدولتين وبناء سلام عادل، ويطلب القرار فوراً من إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال وقف جميع النشاطات والإعمال الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والاحترام الكامل للشرعية الدولية، والالتزامات المترتبة عليها وفقاً لذلك.

وتابع مجدلاني: إن الاكتفاء ببيانات شجب وإدانة الاستيطان التي تصدر عن جهات دولية، يشجع دولة الاحتلال على الاستمرار به، مشدداً على أن الرادع الوحيد لوقف الاستيطان اتخاذ خطوات عملية عقابية ضد دولة الاحتلال قائلاً: إنه مع كل توسع استيطاني تصدر بعض الدول بيانات الشجب والإدانة والقلق، متسائلاً: إلى متى يستمر هذا القلق، وهل يدفعها لاتخاذ خطوات عملية ملموسة تضغط بموجبها على حكومة الاحتلال لوقف الاستيطان؟!

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