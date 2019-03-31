عريقات يُهاجم فريدمان: ينطق باسم الإدارة الأمريكية أكثر من الخارجية

رام الله - دنيا الوطنأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، أن تصريحات سفير أمريكا في اسرائيل ديفيد فريدمان، تعبر عن ولاء بلاده لسياسة إسرائيل الاستيطانية، مضيفاً: "أنه يتحدث باسم الإدارة الأمريكية أكثر من وزارة الخارجية نفسها، ويعبر عن موقفها".وعقّب عريقات، على أقوال مسؤول في الخارجية الأمريكية، ادعى فيها أن تصريحات فريدمان فردية ولا تعبر عن السياسية الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية.وأكد عريقات على الموقف الفلسطيني الثابت المتمسك بمبادرة السلام، والقانون الدولي، وحل جميع قضايا الوضع النهائي، حتى إقامة الدولة الفلسطينية على أراضي 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.وكان فريدمان، قال خلال كلمته في مؤتمر (إيباك) أن "من حق إسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية على الضفة، والوجود الأمني الدائم على طول خط نهر الأردن".إلى ذلك، قال عريقات: إن السياسة التي تعمل من خلالها دولة الاحتلال سياسة عنصرية بامتياز، هدفها الرئيسي تفريغ الأرض بكل الوسائل التي ابتدعتها خلال السنوات، ظناً منها بأنها تستطيع اقتلاع شعبنا من أرضه، مؤكداً أنه لا يوجد قوة على وجه الأرض تستطيع فعل ذلك.وأضاف عريقات، أن كل ما تقوم به إسرائيل بدعم من الإدارة الأمريكية بشكل مباشر لإثبات أن الأرض يهودية، كما صرح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قبل أيام، وأن كل ما يقوم به دونالد ترامب من إجراءات ضد شعبنا وقضيته العادلة لن يؤدي إلا لتوسيع دائرة العنف والفوضى وإراقة الدماء، محملاً المسؤولية الكاملة عن ذلك لحكومة الاحتلال.وشدد عريقات على أن صناع القرار في العالم العربي، عليهم أن يدركوا أن ترامب يتخذ قرارت من طرف واحد ضارباً عرض الحائط كافة القوانين الدولية، مطالباً إياهم بوضع خطط للتعامل مع واشنطن، مؤكداً أن مواصلة تقديم أوراق اعتماد لترامب، لن يجدي نفعاً.