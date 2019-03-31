الاحتلال يعتقل حارساً ومستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم الاستفزازية للأقصى

اعتقلت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أحد حراس المسجد الأقصى المبارك، من أمام مصلى باب الرحمة، بعد فتحه باب المصلى من داخل المسجد الأقصى.





وأفادت مصادر محلية، بأنه تم اعتقال الحارس وسام الحشيم، وذلك بعد فتحه باب المصلى من داخل المسجد الأقصى، واقتادته إلى أحد مراكزها في القدس القديمة، للتحقيق معه.





وكانت مجموعات صغيرة من سوائب المستوطنين، قد استأنفت اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى صباح اليوم، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة، ونفذت جولات سريعة قبل مغادرتها من جهة باب السلسلة.

رام الله - دنيا الوطن