موسى: اتهامات قيادات فتح لحماس "تافهة وسخيفة"

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



رد القيادي في حركة حماس، يحيى موسى، على تصريحات قيادات من حركة فتح، وجهت اتهامات فيها لحركته فيما يتعلق بتفاهمات التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي.







وقال موسى، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن "ما ورد من اتهامات هي تافهة وسخفية، ولا يمكن الرد عليها، وأنا لا أعلق على كلام تافه وسخيف".





وأضاف موسى: "من المعيب على حركة أن تصغر نظيرتها، وهؤلاء لم يبقوا لفتح أي شرف، وضيعوا تاريخ فتح، والكلام الصادر عنهم معيب".





وتابع موسى: "لو كان هناك كلام سياسي ذا قيمة لرددنا عليه، ولكن ما يجري تداوله معيب"، لافتاً إلى أن الكل الفلسطيني بانتظار إعلان الفصائل عن تفاصيل تفاهمات الهدوء مع الاحتلال الإسرائيلي.







يذكر، أن قيادات من حركة فتح، انتقدت تأمين العناصر الأمنية بغزة للمتظاهرين، معتبرين أن ذلك تواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي، وصفقة القرن الأمريكية.