القواسمي: تفاهمات التهدئة تُمهّد لفصل عزة وحماس غارقة بوحل (صفقة العار)

رام الله - دنيا الوطن

اتهمت حركة فتح، حركة حماس، بأنها "غارقة بوحل صفقة العار الصهيو- أمريكية"، لافتةً إلى أن "المسرحية الهزلية التي قامت بها منذ إطلاق الصاروخ، الذي تنصلت منه، واعتذرت عنه لإسرائيل، التي أْسدل ستارها مساء أمس، تشير إلى أن الطرفين حريصان على التفاهمات بينهما".





وقال الناطق باسم الحركة، أسامة القواسمي، في تصريح صحفي، الأحد: إن "تلك التفاهمات تُمهد بشكل واضح لفصل قطاع غزة، وتنفيذ حرفي لصفقة العار".



وأضاف القواسمي: "قيام عناصر حماس بالوقوف سداً أمام المتظاهرين، ما هو إلا تنفيذ حرفي لأوامر جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم أوراق اعتماد للجهات ذات الصلة بأن حماس جاهزة سياسياً للتعاطي مع صفقة العار، وأمنياً لردع شعبنا ومنعه من الوصول للحدود مع إسرائيل، كما فعلوا منذ أسبوعين بقمع شعبنا وتعذيبه وزجه في الأقبية السوداء"، وفق تعبيره.وأكد القواسمي، أن إسرائيل هي الراعي الذهبي للانقسام، لكنها ليست الوحيدة.