دولي

كان مقرراً الأربعاء.. إلغاء اجتماع (كابينت) دون إيضاح الأسباب

كان مقرراً الأربعاء.. إلغاء اجتماع (كابينت) دون إيضاح الأسباب
نتنياهو وزارء إسرائيليون
رام الله - دنيا الوطن
قالت (القناة 12) الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد: إن اجتماع المجلس الوزراي للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) المقرر يوم الأربعاء، تم إلغاؤه دون توضيح الأسباب.

وكانت (القناة 13) الإسرائيلية، نقلت عن الوزير، نفتالي بينت مناشدته النائب العام في إسرائيل، لإجبار نتنياهو على عقد جلسة لـ (كابينت) لمناقشة الوضع في غزة.

وأعلن بينت، أنه سيرفض والوزيرة شاكيد الاتفاقات مع حماس، وفق ما نقلت المصادر الإسرائيلية.

وغادر وفد أمني مصري اليوم الأحد، قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز، بعد نقاش استمر ثلاثة أيام مع حركة حماس حول تثبيت تهدئة في قطاع غزة.

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