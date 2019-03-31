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شؤون فلسطينية

طواقم بلدية نابلس تتعامل مع انهيار صخري جراء المنخفض الجوي

طواقم بلدية نابلس تتعامل مع انهيار صخري جراء المنخفض الجوي
رام الله - دنيا الوطن
تعاملت طواقم بلدية نابلس، اليوم الأحد، مع انهيار صخري، جراء المنخفض الجوي، أدى إلى طمر عدد من المركبات، ومداهمة عدة منازل.

وقال مدير إطفائية بلدية نابلس رامز الدلع: إن طواقم البلدية تعمل منذ الساعة الواحدة فجراً على إزالة أتربة وحجارة ناتجة عن انهيار صخري بفعل قوة المياه بسبب المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد.

وأضاف: "عند وصول طواقم البلدية إلى شارع النجاح القديم تبين أن أكثر من 6 مركبات طمرت بفعل الأتربة، الأمر الذي استدعى توجيه آليات البلدية، إضافة إلى آليات تابعة لشركات خاصة؛ لإزالة الأتربة وإخراج المركبات". 

وأشار إلى أنه تعامل مع عدة حوادث لمنازل داهمتها المياه في البلدة القديمة بنابلس وبلاطة البلد، وجرى سحب المياه منها.

وأكد أن طواقم البلدية في حالة طوارئ على مدار الساعة؛ من أجل التعامل مع أية حوادث، تنتج عن المياه في ظل المنخفض الجوي، الذي يعتبر الأصعب من حيث التعامل، وكثافة الأمطار وارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق.

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