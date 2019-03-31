شاهد: وسيلة جديدة يستخدمها الجيش الإسرائيلي لتفريق تظاهرات غزة



وذكرت أن الوسيلة الجديدة التي يستخدمها الجيش لتفريق التظاهرات، هي جهاز لضخ موجة صوت إزعاجية قوية.













يشار إلى أن الحدود الشرقية، شهدت أمس السبت، مسيرات حاشدة تلبية لدعوة الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، بمناسبة الذكرى 43 ليوم الأرض، والأولى لمسيرات العودة.





واستشهد أمس أربعة مواطنين، وأصيب المئات في قمع الاحتلال لمسيرات العودة، وفق ما ذكرت وزارة الصحة.

أور هيلار:كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، عن جهاز جديد تم استعماله لتفريق تظاهرات المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة.