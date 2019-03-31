نتنياهو: إذا لزم الأمر سننفذ عملية عسكرية في قطاع غزة





وأضاف: أن إسرائيل على استعداد لكل سيناريو، وإذا "لزم الأمر سننفذ عملية عسكرية، سنفعل ما هو ضروري لأمن إسرائيل".



يتبع..





رام الله - دنيا الوطنجدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تأكيده، أنه أصدر تعليمات باستنفار قوات الجيش الإسرائيلي بشكل كامل حول قطاع غزة، بما في ذلك الدبابات والمدفعية، والقوات البرية والجوية.جاء ذلك، في تصريحات له، خلال لقاء مع الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الذي وصل إسرائيل صباح اليوم.