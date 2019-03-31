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شؤون فلسطينية

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يبدأ صرف دفعات للمتضررين المستفيدين من المنحة السعودية

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يبدأ صرف دفعات للمتضررين المستفيدين من المنحة السعودية
رام الله - دنيا الوطن
يستمر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصرف الدفعات المالية من تعويضات الأضرار للعائلات الفلسطينية غير اللاجئة، وبتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، بحيث غطت المنحة السعودية تعويضات الأضرار للمنازل المتضررة بشكل كامل. 

وفي المرحلة الحالية للصرف، ستستلم 113 أسرة من فئة الأضرار الكلية مخصصات من دفعاتها المستحقة لإعادة تأهيل وصيانة منازلهم بمبلغ إجمالي 1,109,850 دولار، وبذلك يكون الصرف مستمراً للعائلات المستفيدة ضمن المرحلة الرابعة من المنحة السعودية في قطاع غزة، وباختتام هذه المرحلة، ستتمكن 275 أسرة فلسطينية تضررت منازلهم بشكل كامل من إعادة بناء منازلهم.

هذا، ومن الجدير ذكره، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قام بتوقيع ملحق مذكرة تفاهم مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى بدعم من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 10 ملايين دولار لدعم إعادة بناء وتأهيل المنازل في قطاع غزة للسنة الرابعة على التوالي. 

وبتوقيع الملحق الثالث من هذه الاتفاقية، فقد وصل الدعم الإجمالي الذي قدمه صندوق التنمية السعودي إلى مبلغ 71.5 مليون دولار استفادت منها 13,195 عائلة في قطاع غزة.

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