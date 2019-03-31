ابو ليلى: لا ترتيبات محددة للقاء بين الرئيس عباس وحواتمة



وأكد أبو ليلى أن الأنباء التي تتداولها بعض المواقع الإخبارية بهذا الشأن لا أساس لها من الصحة.







رام الله - دنيا الوطنقال قيس عبد الكريم (أبو ليلى) نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رداً على أسئلة صحفية، انه ليست هناك أي ترتيبات محددة لعقد لقاء بين الرئيس أبو مازن والأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة خلال الأيام القادمة.