مصرع شخص وإصابة 178 آخرين في 246 حادث سير الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطنلقي شخص مصرعه وأصيب 178 آخرين بجروح، جراء 246 حادث سير وقعت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية .وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 246 حادث سير، نتج عنها مصرع شخص وإصابة 178 آخرين، وصفت إصابة 3 منهم بالخطيرة و 18 بالمتوسطة، و 157 بالطفيفة .وأضاف البيان، أن شرطة المرور فحصت الأسبوع الماضي 11356 مركبة، وأنزلت عن الشارع 85 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 4857 مخالفة مرورية، وحجزت 90 مركبة للتأكد من قانونيته.